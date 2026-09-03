Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, levanta la mano para seguir contribuyendo en las aportaciones técnicas, científicas y académicas para el análisis de las perspectivas de los Recursos No Convencionales en México.

Por ello, el secretario de Desarrollo Energético del Estado, Walter Julián Ángel Jiménez, inauguró la segunda edición de este debate con el Foro: “Tamaulipas y el futuro de los Recursos No Convencionales en México”, que se realizó en el Auditorio Interactivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Tampico.

En este espacio, el titular de la SEDENER destacó que Tamaulipas continúa empujando el debate técnico y científico para encontrar las mejores contribuciones que apoyen al grupo de expertos dentro del proceso de levantamiento de información, asimismo, rumbo a procesos posteriores como la consulta pública que ha instruido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a las zonas con posibilidades de desarrollo.

“Este esfuerzo se suma al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico como elementos fundamentales para el fortalecimiento de la soberanía y el desarrollo energético de México”, señaló.

Asimismo, señaló que se analizarán las perspectivas de los Recursos No Convencionales en el país, así como las nuevas tecnologías, seguridad energética, investigaciones y aportaciones científicas que pueden contribuir al desarrollo responsable del sector energético y de la política pública del país.

En la inauguración del foro también estuvieron presentes, en representación del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, el director de la Facultad de Ingeniería, Roberto Pichardo Ramírez; el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez; el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Juan Dionisio Cruz; y el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles y Malpica.