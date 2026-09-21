Por Redacción

Antiguo Morelos, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya dio su autorización para la construcción de una carretera de 7 kilómetros del ejido Fortines a México Libre, en respuesta a la petición que le planteó durante su Segundo Informe de Gobierno la presidenta municipal de Antiguo Morelos, Evangelina Ávila Cabriales.

Más que una vía de comunicación, esta obra representa mejores oportunidades, mayor seguridad, mejores condiciones para los productores del municipio y, sobre todo, significa una mejor calidad de vida de muchas familias, por lo que la autorización del gobernador fue recibida con gran entusiasmo por todos los presentes en el auditorio.

Durante el evento, este domingo, el gobernador expresó que impulsar la conectividad ha sido una prioridad de su gobierno, por lo que se han rehabilitado caminos rurales y se ha ayudado a la conservación de la carretera.

Expuso que durante los últimos cuatro años, en Antiguo Morelos se ha aplicado una inversión entre la Federación y el Estado superior a 445 millones de pesos.

Los recursos, dijo, se reflejan en mejores caminos, escuelas atendidas, agua para las comunidades, el respaldo directo a las familias y a quienes hacen producir la tierra, entregando apoyo en semillas, fertilizantes y maquinaria agrícola.

También mencionó que en este municipio se ha realizado mantenimiento a la infraestructura sanitaria, suministro de cloro y distribución de agua potable, ante los efectos de la sequía o falla de los sistemas de abastecimiento.

Destacó que se ha fortalecido la vocación productiva del municipio con apoyos a la actividad rural, con huertos, asistencia técnica, mejoramiento genético, innovación y semillas de calidad, fomentando la siembra de otros productos como cacahuate y frijol con otro grado de resistencia a las condiciones climáticas.

Respecto de los Programas Federales de Bienestar, explicó que en Antiguo Morelos se beneficia a 2,500 personas, además de otros productos y proyectos como los comedores comunitarios y la distribución de despensas que se entregan a través del DIF o de la Secretaría de Bienestar.

Tras reiterar su felicitación a la presidenta municipal y al cabildo por este año de trabajo, el gobernador hizo un llamado a seguir defendiendo el legado que tanto costó a las generaciones que los antecedieron en condiciones muy difíciles, pero que legaron una patria, por lo que exhortó a defender la independencia, la soberanía y la libertad en todo el territorio.

Al dar lectura a su informe, la presidenta municipal, Evangelina Ávila, expresó su más sincera y respetuosa bienvenida al gobernador Américo Villarreal Anaya; «señor gobernador, bienvenido a esta su casa», dijo.

«Su presencia en este segundo informe es para nosotros un verdadero honor. Gracias por acompañarnos, por escuchar a nuestra gente y por demostrar con hechos que Antiguo Morelos cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado», expresó.

Destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y el respaldo del mandatario estatal han permitido más beneficios para este municipio y avanzar en la renovación y el renacimiento de Antiguo Morelos.

«Hoy podemos decir que cuando los gobiernos trabajan unidos y se pone por delante la felicidad y el desarrollo de la gente, sí es posible lograr una verdadera evolución en nuestras comunidades», refirió.

La presidenta municipal también hizo un reconocimiento muy especial a la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, «una mujer que se ha ganado el cariño de nuestras familias», mencionó.

«Gracias por todo el apoyo que a través del sistema DIF Tamaulipas ha llegado a las familias más vulnerables, los apoyos alimentarios, los comedores comunitarios, la atención a nuestros adultos mayores, a nuestras mujeres y a las personas con discapacidad. Sea usted un portador de un saludo y un agradecimiento de todo corazón a la doctora», expresó.