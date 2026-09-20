Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, aseguró que se trabaja en la puesta en operación del Centro de Identificación Forense de Altamira, proyecto ha estado detenido desde hace años y es considerado vital para atender la crisis de desapariciones en el estado.

Govea Orozco reconoció que la falta de presupuesto ha sido una queja constante de los colectivos, pero adelantó que para el próximo año se prevé gestionar mayores recursos, especialmente para el reclutamiento de personal operativo: peritos, administrativos y directivos que integren la estructura organizacional del centro.

“Estamos acelerando la puesta en operación del centro, lo que conlleva gestionar más recursos por parte del Ejecutivo y de la Fiscalía en lo operativo”, explicó.

El fiscal detalló que gran parte del financiamiento proviene de fondos federales de seguridad, como el FASP, y ya se trabaja en los anteproyectos de presupuesto para destinar recursos al inmueble en la zona conurbada.

Informó que la semana pasada, personal de Servicios Periciales realizó un levantamiento del estado de la construcción y se prepara una jornada de pruebas con los equipos adquiridos, para determinar su funcionalidad y qué otros insumos deben comprarse.

Cabe recordar que apenas hace una semana la titular de la CODHET, Taide Garza Guerra, alertó que el centro permanece como obra inconclusa mientras las investigaciones se ralentizan por falta de personal y recursos, demanda que también diversos colectivos han denunciado reiteradamente.