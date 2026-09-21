Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Fue director del Registro Público de la Propiedad, secretario del ayuntamiento con el alcalde Geño Hernández, presidente del PRI Tamaulipas, y coordinador de asesores del actual gobernador Américo Villarreal, por cosa de dos años y medio, cargo al que renunció, ahora el Lic. Ricardo Gamundi Rosas tras fundar la empresa encuestadora «Electoralia» acaba de ser electo por unanimidad -nomás -como presidente del Consejo Nacional de Casas Encuestadoras y Opinión Pública (CONACE), rindiendo protesta en la Cd de México este fin de semana.

Entre las encuestadoras afiliadas están: Massive Caller, Metametrics, Proyecta, Algorirtmo, y… claro está Electoralia.

Entendemos que Gamundi, renunció al gobierno del Dr. Américo, luego que el secretario general de gobierno, Héctor Villegas, «El Calabazo», (así está en Facebook) no le pareció su alianza con Tania Contreras, jefa del poder judicial, y luego de su atentado sufrido en carretera, «El Calabazo» presionó y Gamundi presentó su renuncia.

Al rendir protesta como presidente de CONACE, este fin de semana, en su toma de posesión el abogado, egresado de la UANL, Gamundi dijo: «La credibilidad es nuestro activo más valioso y sólo a través de la transparencia y el respeto absoluto a la prioridad de opiniones podremos preservarla». Hasta aquí mi reporte Joaquin.

SUENAN PARA PROSPECTOS DE MORENA A ALCALDIA DE VICTORIA

Con miras a la selección por parte del partido MORENA para la alcaldía de Cd. Victoria les comparto que los más fuertes -entre el llamado «sexo fuerte»- son Luis García Reyes, y ya se «coló» -háganme el recabor favor- Rómulo Pérez Sánchez. Y es que siendo el Lic. Rómulo el jefazo del partido, ¿se va a ocupar o preocupar porque haya una selección democrática en candidaturas, de Nuevo Laredo a Madero, o se va a ocupar y preocupar en acarrear, persuadir morenistas para que se suman a su favor para salir en la boleta electoral para alcalde de Cd. Victoria? Es pregunta.

Luis García Reyes, trae la participación política desde joven, pues fue presidente de la Sociedad de Alumnos del Tec Victoria , de donde egresó como Licenciado en Informática. Hoy es el jefazo estatal de Parques y Jardines.

Y en lo que respecta al llamado «sexo débil» (a ver si el IETAM, que capitanea el paisano Mtro. Juan José Ramos Charre, no me sanciona con una multa económica por usar esa denominación «sexo débil», valga la redundancia), debilidad que en el caso de estas féminas no tiene ninguna de ellas -bien por su trayectoria, preparación o familia- nada de «débil». Repito, en lo que se refiere a las féminas del partido magenta (como dicen en la tienda Liverpool, o partido guinda, como dicen en el tianguis de la avenida «Carlos Adrián Avilés) las más fuertes son la maestra legisladora Blanca Anzaldúa, y la igualmente legisladora Katalyna Méndez Cepeda.

En mi opinión la fuerza de Anzaldúa radica además de su preparación en que forma parte del gremio magisterial tamaulipeco de la Sección 30, donde hasta hace poco era la secretaria de Conflictos.

¿Una frase de la maestra Anzaldúa? «Soy del tipo de gente que entre más obstáculos encuentre, y entre más difícil se la pongan, ahora sí, que mejor bailas».

Por lo que toca a la legisladora local Judith Katalyna Méndez Cepeda (su nombre completo), su fuerza radica en que logró que el IETAM sancionara al presidente del partido Verde, el jovenzo Manuel Muñoz Cano, que recién cumplió años y tuvo fiesta con la clase política y gente del Cuarto Poder . Muñoz, es hijo del Ing. Manuel Muñoz Rocha, quien fue gerente regional de Banrural y legislador federal en tiempos del entonces presidente Salinas de Gortari.

Y bueno, la otra fuerza de la legisladora Judith Katalina, es que es familiar del Ing. Pedro Cepeda Anaya, secretario estatal de Obras Públicas. Nomás.

¿Una frase de Katalyna Méndez? «Me gustaría ser recordada como una diputada muy cercana a la gente, una diputada defensora de las luchas sociales, que logró cambiar estigmas».

Por lo que toca al papá del líder del Verde, Manuel Muñoz Cano, les comparto que lo entrevisté ampliamente. De esa entrevista son estas líneas:

«Calurosa la tarde en el rancho «El Chorro» del Ingeniero Manuel Muñoz Rocha. Atiborrada de trabajo y compromisos la agenda del gerente de Banrural, decide conceder la entrevista durante una de las visitas dominicales a su rancho. Le acompaña su esposa, la señora Marcia Cano de Muñoz Rocha».

A bordo de la suburban llegamos al área de corrales de los becerros. Una treintena de ellos ha escapado y hacen de las suyas con las reservas de alimentos. Enérgico, el ingeniero Muñoz Rocha, auxiliado del encargado, poco a poco, logra colocar los becerros en sus corrales.

«Como te darás cuenta, yo a donde quiera que voy, me toca llegar a poner orden», expresa en tono de broma nuestro entrevistado.

Les comparto que de su rancho «El Chorro», el ingeniero Muñoz me regaló, obsequió, dos o tres plantitas de sábila, que se han reproducido en el jardín de mi casa. Y esto hablando que me dio esas sábilas hace ya cosa de 34 años.

Fue una entrevista interesante, tanto que el periodista Armando Fuentes Aguirre «Catón», retomó luego una sexpresiones del Ing. Muñoz en su muy leída columna en el periódico El Norte y El Diario de Victoria, concediéndome crédito.

Igual a la Sra. Marcia la entrevisté ampliamente, para una serie de mujeres empoderadas, donde se incluyó, entre otras, a Doña Bertha del Avellano de Cárdenas, Susana Flores de Hernández y Sra. Graciela Guerra Álvarez.

SE APLICA LA SET

Con la meta de que todas y todos los estudiantes en la entidad cuenten con un docente en el aula, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó 45 nombramientos a trabajadoras y trabajadores de la educación correspondientes a educación especial, preescolar y primaria.

En representación de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, Samuel Alcantar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, entregó dichos nombramientos, resultado de los procesos virtuales efectuados los días 14 y 16 de septiembre y que tienen efecto a partir de esta última fecha.

Alcantar Varela felicitó a quienes recibieron su nombramiento, el cual, dijo, es un reconocimiento a la capacidad en la especialidad en la que participaron, demostrando que tienen las habilidades necesarias para integrarse al sector educativo. Además, les exhortó a dar lo mejor de sí en beneficio de las niñas y los niños que educarán en las aulas.

En esta Entrega de Nombramientos se otorgaron 27 plazas de educación especial, 15 de nivel preescolar y 3 de nivel primaria, cuyos centros de trabajo se ubican en los municipios

de Aldama, Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso y Xicoténcatl.

HACEN EN UAT SIMULACRO DE EVACUACION

Con la meta de fortalecer la cultura de la prevención y la preparación ante situaciones de emergencia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo un simulacro de evacuación y repliegue en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura Tecnológica.

El ejercicio, coordinado por la Dirección de Protección Universitaria (DPU), tuvo como marco el 2.º Simulacro Nacional 2026, organizado en todo el país para conmemorar el 19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil, que recuerda a las víctimas de los devastadores terremotos ocurridos en 1985 y 2017.

Con ese motivo, la UAT participó en el simulacro desarrollado en el Edificio del Centro de Excelencia, en Ciudad Victoria. El protocolo tuvo una duración aproximada de 15 minutos, en un escenario simulado que reportó actividad sísmica con magnitud 5.2, epicentro a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León, y una intensidad máxima de VI (conforme al escenario de la Coordinación Nacional de Protección Civil).

La comunidad universitaria participó con responsabilidad, manteniendo la calma y atendiendo puntualmente los protocolos establecidos. Los brigadistas internos guiaron las acciones de evacuación y repliegue de manera ordenada.

De igual manera, se implementaron cierres temporales en la vialidad y se brindó apoyo preventivo en los accesos internos del Centro Universitario Victoria. Al concluir los 15 minutos que duró el ejercicio, las autoridades confirmaron saldo blanco y la normalización inmediata de las actividades ordinarias en el campus. NOS VEMOS.

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