Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El puerto de Matamoros se ha convertido en el punto neurálgico de operaciones para la industria petrolera costa afuera, al ser la plataforma logística más cercana al Campo Trión, ubicado en el Cinturón Plegado Perdido.

El director general de la Administración Portuaria Integral (API), Gustavo Guzmán Fernández, explicó que la ubicación estratégica del puerto lo convierte en el sitio natural para articular la logística pesada del proyecto, que se desarrolla en aguas ultra profundas a más de 2,500 metros de profundidad y a 180 kilómetros de la costa.

Durante el fin de semana, el puerto registró una intensa jornada con movimiento de embarcaciones y carga, destacando el arribo del buque Seven Pegasus, destinado al tendido de tuberías submarinas en Trión.

“La embarcación realizó su arribo en la boya de recalada del puerto, donde se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes para la libre plática y su importación temporal, como parte de las operaciones offshore que se desarrollarán en la zona”, detalló Guzmán.

El funcionario agregó que el Seven Pegasus estará destinado a brindar apoyo a las actividades que realiza la empresa Woodside en el Campo Trión, como parte de la infraestructura energética que se construye en la región.

Además, se dio continuidad a las labores de la draga Cresway, que mantiene la profundidad del canal de navegación en 12 metros, y se registró el ingreso de carga de productos químicos de la empresa Orbia, mercancía que permanecerá almacenada en las instalaciones portuarias para su exportación en octubre.

Guzmán Fernández destacó que Matamoros funciona como el punto natural para el despliegue de tripulaciones, embarcaciones de apoyo y servicios inmediatos, mientras que otros puertos como Altamira y Tampico complementan la cadena productiva.

“La conectividad marítima y la infraestructura estratégica convierten al Puerto del Norte en el motor que impulsa la era de la producción de hidrocarburos en aguas profundas de México”, subrayó el titular de API.