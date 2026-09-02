Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de reforzar las medidas de prevención, disuasión del delito y de faltas administrativas, binomios K-9 del Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal activaron el operativo “Regreso a Clases Seguro”.

A través de este operativo, caninos y manejadores visitan diferentes planteles del nivel básico, principalmente en los accesos, en donde realizan acciones de proximidad con estudiantes.

La presencia del Agrupamiento Canino refuerza los mecanismos internos de seguridad al detectar de manera oportuna el ingreso de algunos objetos que pudieran constituir un potencial riesgo.

Además, se fortalecen los vínculos con la niñez y se reconoce su papel activo en la construcción de la paz.

Estas acciones se desarrollan de manera preventiva y coordinada, con el objetivo de generar entornos escolares más seguros y brindar tranquilidad a la comunidad educativa.