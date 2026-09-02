Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas registró 411.7 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada al segundo trimestre de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, resultado que confirma el dinamismo de la actividad productiva y la confianza de los inversionistas en el entorno económico del estado.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, afirmó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas continúa fortaleciendo un entorno de certidumbre, infraestructura, talento y vinculación institucional que favorece la llegada de nuevos capitales y la expansión de empresas establecidas.

“Estos resultados reflejan, además, la confianza de las empresas internacionales en las capacidades productivas, logísticas y humanas de Tamaulipas”, indicó.

De acuerdo con el reporte oficial, Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen, seguido por España, República de Corea, Japón y Canadá. Estos cinco países concentraron el 86.5% de la IED captada por Tamaulipas, reflejando la diversificación de sus vínculos económicos internacionales.

De acuerdo con la información federal, la industria manufacturera captó 270.4 millones de dólares, equivalentes al 65.7% de la IED estatal; los servicios financieros y de seguros recibieron 66.8 millones, el 16.2%; mientras que transportes, correos y almacenamiento registraron 46.6 millones de dólares, equivalentes al 11.3%. En conjunto, estas tres actividades concentraron el 93.2% de la inversión extranjera recibida por Tamaulipas.

Cantú Deándar dijo que, durante el segundo trimestre, la entidad se posicionó como el cuarto estado fronterizo con mayor captación de inversión extranjera, fortaleciendo su papel dentro de la plataforma industrial y logística del norte de México.

La titular de Economía afirmó que el Gobierno del Estado continuará trabajando en la promoción de inversiones, la facilitación empresarial y el fortalecimiento de los sectores estratégicos, con una política económica orientada a convertir las ventajas competitivas de Tamaulipas en mayor inversión, crecimiento productivo y bienestar para las familias tamaulipecas, como lo ha instruido el gobernador.