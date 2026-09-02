Por Redacción

Ciudad de México, México.- México participará con una delegación de 12 atletas en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación en Aguas Abiertas de World Aquatics 2026, que se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre en Santa Fe, Argentina, donde la nueva generación de nadadores buscará representar al país en una de las principales competencias internacionales de la especialidad.

La selección mexicana estará conformada por deportistas de las categorías de 14 a 19 años, quienes competirán en las pruebas de 5, 7.5 y 10 kilómetros, de acuerdo con su rango de edad.

En la prueba de 10 kilómetros, categoría 18-19 años, México tendrá como representantes a Ximena Andrea Pérez Armenta, Regina Cuevas Ortiz, Juan Pablo García Santa Cruz y Emiliano Almanza Chávez.

Para los 7.5 kilómetros, categoría 16-17 años, competirán Regina Medina Arcos, Marisela Halcón Escobar, Armando Uriel Díaz Escobar y Erik Daniel Espinosa Sánchez.

Mientras que en los 5 kilómetros, categoría 14-15 años, la representación nacional estará a cargo de Paloma Palacios Rosas, Yaretzi Georgina Lomelí García, Diego Arturo López Morales y Abel González Banda.

El certamen tendrá como escenario el Club Náutico del Lago Sur, en el Parque del Sur, un lago de agua dulce ubicado junto al río Salado, que recibirá a más de 250 atletas procedentes de más de 40 países.

La competencia contempla un programa que incluye las pruebas de 5 kilómetros para atletas de 14-15 años, 7.5 kilómetros para 16-17 años y 10 kilómetros para 18-19 años, además de los sprints eliminatorios de 3 kilómetros, en ambas ramas, y los relevos mixtos 4×1500 metros, con los que concluirá el campeonato

Argentina cuenta con una amplia tradición en la disciplina y ha sido sede de 34 eventos de World Aquatics, entre ellos etapas de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas y competencias de la Serie de Natación Ultramaratón.