Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Para reconocer la labor de las y los trabajadores de la educación y garantizarles certeza laboral, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó 467 nombramientos correspondientes a cambios de centro de trabajo del ciclo escolar 2026-2027.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, acompañado por el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entregó los nombramientos para personal de apoyo y asistencia a la educación, docentes y personal con funciones directivas y de supervisión.

Valdez García felicitó a quienes obtuvieron estos nombramientos y subrayó que la movilidad laboral es el resultado del trabajo conjunto entre la SET, la estructura educativa y la representación sindical, una colaboración que brinda certeza y garantiza que los planteles educativos dispongan del personal que requieren para ofrecer una educación de calidad.

Agradeció de manera especial al profesor Rodríguez Treviño por hacer equipo en beneficio del gremio magisterial y enfatizó que el sistema educativo estatal se fortalece bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, al reconocer los derechos del personal, mejorar sus condiciones laborales y brindar condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas.

En la ceremonia de nombramiento de cambio de centro de trabajo de las y los trabajadores del sector educativo, se entregaron 26 en el nivel de educación física, 46 en educación especial, 2 en el nivel inicial, 111 en preescolar, 196 en primaria, 16 en secundaria general, 26 en secundaria técnica y 44 en telesecundaria, lo que da un total de 467 nombramientos otorgados.