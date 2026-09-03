Por Agencias

Ciudad de México.- Las Comandancias de la III Región Militar y 9/a. Zona Militar dieron a conocer que en el municipio de El Rosario, Sinaloa, fueron detenidos nueve presuntos integrantes de grupos delictivos, y entre los aprehendidos se encuentran cuatro ciudadanos colombianos y uno de nacionalidad cubana.

En el operativo en el que participaron integrantes del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en coordinación con personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República, fueron detenidas las nueve personas y se aseguró un inmueble, nueve fusiles automáticos, 54 cargadores, 2 mil 620 cartuchos, cinco kilos de mariguana y equipo táctico.

“Como parte de este importante resultado operativo, destaca que entre los nueve detenidos se encuentran cuatro personas de nacionalidad colombiana y uno cubana, lo que representa un avance significativo en las acciones para desarticular células delictivas con posible participación de personas extranjeras en actividades ilícitas en el país”, informaron las instancias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).