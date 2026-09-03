Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, (FGJET) a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), obtuvo la vinculación a proceso de Estrellita “M”, por el delito de violencia familiar equiparada, en agravio de quien en la época de los hechos era adolescente.

La resolución fue emitida por un Juez de Control, después de que el representante social presentara datos de prueba suficientes que presumen la participación de la imputada en los hechos ocurridos en el interior de una institución educativa privada (Academia Militarizada Doenitz) en Ciudad Madero, donde presuntamente ejerció actos de violencia en contra de la adolescente.

Asimismo, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

“Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, investigar los hechos de violencia y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas”, indicó la instancia en un comunicado.