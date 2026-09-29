Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Blanca Areli “N”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro, derivada de una solicitud de colaboración de autoridades del estado de Veracruz.

La acción se llevó a cabo en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y reiterado por el Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Huatusco, Veracruz.

La persona detenida quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente en el estado de Veracruz, ante la cual se continuará con el procedimiento legal para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

“Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de colaborar con las instituciones de procuración de justicia de otras entidades federativas para el cumplimiento de mandamientos judiciales, con estricto apego a los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos”, indicó la dependencia en su versión oficial.