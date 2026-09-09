Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La dirigente del PAN en Tamaulipas, Gloria Elena Garza Jiménez, adelantó que el partido se prepara para competir con fuerza en el proceso electoral de 2027, con la mira puesta en recuperar espacios en la frontera norte y la zona conurbada, además de mantener los municipios que ya gobierna.

Subrayó que Acción Nacional observa condiciones favorables para disputar la capital del estado, donde asegura que la ciudadanía reconoce los resultados de las administraciones panistas. “Tenemos posibilidades reales de triunfo en Victoria y en las regiones donde el PAN ha demostrado buen gobierno”, afirmó.

Explicó que el partido se alista para contender en los 43 municipios, con el objetivo de conservar las alcaldías actuales y aprovechar oportunidades en zonas estratégicas.

Este análisis, dijo, surge de los recorridos realizados durante su primer mes al frente de la dirigencia estatal.

En el terreno institucional, Garza Jiménez señaló que estarán atentos al desempeño de los órganos electorales, tanto el local como el nacional.

“Es necesario que se eliminen ciertas prácticas en la designación de funcionarios y supervisores, porque ahí hemos detectado irregularidades recurrentes”,

Respecto al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), expresó confianza en su labor y en la organización del proceso que iniciará el próximo 13 de septiembre.

La presidenta panista destacó que los informes de gobierno en municipios gobernados por Acción Nacional muestran avances palpables, lo que fortalece la percepción ciudadana.

“En esos municipios se nota progreso y una diferencia clara frente a donde gobierna Morena”, expuso.

Con este posicionamiento, el PAN busca proyectar cohesión interna y una estrategia territorial definida, apostando por recuperar bastiones en la frontera y consolidar su presencia en la capital de Tamaulipas.