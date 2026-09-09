Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen a la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir que los aspirantes a la titularidad del Ejecutivo federal o a las gubernaturas de los estados tenga doble nacionalidad.

Luego de una sesión que se extendió más de dos horas, la iniciativa de la mandataria fue aprobada por 26 votos en favor de Morena y sus aliados, y cinco en contra de PRI, PAN y MC, y fue enviada a la Mesa Directiva para su votación y discusión en el pleno, el 22 de septiembre.

Al argumentar en favor de la iniciativa, Irma Garay (PT) señaló que no pretende excluir o negar sus derechos políticos a los mexicanos que tienen alguna relación con otros países, sino “establecer reglas claras para que quienes aspiren a gobernar el país, tengan un compromiso irrenunciable con México”.

Por su parte, Katia Castillo (Morena) coincidió en que quien encabece el Poder Ejecutivo “debe responder exclusivamente a México, sus instituciones y su pueblo”, y preguntó qué ocurriría si un mandatario con dos nacionalidades tuviera que decidir en un potencial escenario de conflicto entre ambos países.

En sentido contrario, Iraís Reyes de la Torre (MC) subrayó que una persona puede tener padres de nacionalidades diferentes, o nacer en el extranjero, y eso no los hace defender menos los intereses del país donde vive. Por ello, lamentó que Morena “inventa un problema que no existe”, en vez de discutir temas más importantes de la realidad nacional.

César Alejandro Domínguez (PRI) hizo ver que la coalición de mayoría nunca argumentó de manera convincente cuál es el riesgo de no aprobar la iniciativa de Sheinbaum, ni tampoco escuchó a los mexicanos que viven en el extranjero. En ese sentido, lamentó que se restrinjan los derechos políticos de millones de connacionales y la prisa con que se dictaminó esta iniciativa. (Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).