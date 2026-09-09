Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Iboney “N”, Paloma Alhelí “N” y Carlos Alberto “N”, por los delitos de feminicidio, privación ilegal de la libertad y otras garantías, robo de vehículo y delitos vinculados con la desaparición de personas.

Un Juez de Control emitió la resolución después de que el representante social presentó los datos de prueba que establecen la probable responsabilidad de los imputados en hechos registrados el 18 de noviembre de 2025, en este municipio.

La autoridad judicial determinó que subsiste la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de investigar y llevar ante la autoridad judicial a quienes atenten contra la vida, libertad y seguridad de las mujeres, garantizando en todo momento el acceso a la justicia para las víctimas”, indicó la dependencia en su versión oficial.