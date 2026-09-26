Por Agencias

Nueva York.- México “ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios y al mismo tiempo hacer valer su soberanía plenamente”, afirmó este viernes el canciller Roberto Velasco Álvarez ante la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde sostuvo que el organismo enfrenta “un reto de enorme magnitud” para renovarse y cumplir su mandato fundacional, además de reiterar el reconocimiento al Estado de Palestina y el respaldo a Cuba frente a “toda medida económica unilateral” contraria a la Carta de la ONU.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller dijo que ese reto de renovación implica “preservar a la humanidad del flagelo de los conflictos armados, proteger los derechos humanos, mejorar la situación de millones de personas vulnerables y asegurar la vigencia del derecho internacional”.

Añadió que la reforma también debe alcanzar al liderazgo del organismo, en referencia a la próxima elección de la Secretaría General: “también en las Naciones Unidas es tiempo de mujeres”, afirmó.

Velasco Álvarez señaló que México impulsa junto con Noruega el grupo UN80 Global, orientado a una reforma de la organización “más eficaz y más transparente”, y sostuvo que la legitimidad de las instituciones internacionales depende de su capacidad de “transformar en los hechos la vida de las personas”.

Explicó además que, junto con Qatar, Noruega y Suiza, el país impulsa el fortalecimiento de las capacidades de mediación de la organización, bajo la premisa de que “cada conflicto que la diplomacia previene vale más que todos los que la fuerza pretende resolver”.

El canciller insistió en que la soberanía de los estados no depende de su poderío. “La soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales. Todas las naciones, todos los pueblos, valen lo mismo ante el derecho”, sostuvo.

México, dijo, ha demostrado que es posible “cooperar estrecha y respetuosamente” con sus socios “y al mismo tiempo hacer valer su soberanía plenamente”, pues “ninguna nación construye su futuro desde el aislamiento” y “su soberanía se fortalece en el diálogo y la colaboración respetuosa con todos los pueblos”.

En su intervención, el funcionario mexicano reiteró la posición histórica del país respecto a Cuba. “Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población”, dijo, y ratificó “la solidaridad con el pueblo de Cuba” que México ha sostenido “por más de seis décadas”, así como el rechazo “a toda medida económica unilateral contraria a la Carta de las Naciones Unidas”.

Sobre Medio Oriente, Velasco Álvarez señaló que México “ha defendido durante décadas la solución de dos estados” y reconoce al Estado de Palestina, “con el derecho de su pueblo a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas”. Sostuvo que, frente a los conflictos internacionales en curso, “el derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza” y que “la población civil debe ser protegida”.

El canciller enmarcó estas posiciones dentro de los principios constitucionales de la política exterior mexicana -autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias e igualdad jurídica de los estados-, que, dijo, coinciden con los propósitos de la Carta de San Francisco.

“México no necesita adaptar su política exterior a la Carta de las Naciones Unidas, pues la lleva escrita en su Constitución”, expresó.

En su discurso, Velasco repasó lo que llamó “cinco hechos” del gobierno de Sheinbaum: la reducción de la pobreza en más de 13 millones de personas entre 2018 y 2024, la caída de alrededor de 51 por ciento en los homicidios dolosos en 22 meses, el incremento real de 154 por ciento en el salario mínimo desde 2018, la paridad de género en el gabinete y el Congreso, y el ejercicio de una política exterior que calificó de “soberana e independiente”. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).