Por Agencias

Puebla.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó este viernes el fallecimiento de Rubén Alberto Curiel Tejeda, quien se desempeñaba como coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tras ser localizado sin vida en las inmediaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

A través de un comunicado, la institución de procuración de justicia señaló que “de manera preliminar, los indicios apuntan a una posible muerte autoinflingida”, aunque puntualizó que “esta circunstancia no se dará por concluida hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento”.

El hallazgo del funcionario ocurrió en el sótano 3 del complejo gubernamental de Angelópolis, donde personal ministerial y pericial lleva a cabo las diligencias correspondientes con apego a los protocolos aplicables.

En el documento oficial, la dependencia estatal expresó sus condolencias.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda, quien fue compañero de esta institución y se desempeñaba actualmente como coordinador general jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”, externó.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda, compañero de esta institución y actual Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”.

Asimismo, la FGE solicitó respeto a la privacidad de los deudos durante su momento de duelo y reiteró su solidaridad con la familia. (Yadira Yaven Ansurez/La Jornada).