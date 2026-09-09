Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó su preocupación por los resultados de la Prueba PISA 2025, que confirman el bajo desempeño de los estudiantes mexicanos en ciencias, lectura y matemáticas, con puntajes muy por debajo del promedio internacional.

El presidente nacional del organismo, Israel Sánchez Martínez, señaló que más del 40% de los jóvenes de 15 años se ubican en niveles de desempeño insuficiente, lo que refleja una crisis estructural en el sistema educativo.

“Nuestros estudiantes no poseen las habilidades fundamentales para continuar su educación ni acceder a empleos dignos”, advirtió la organización en un comunicado.

La UNPF atribuye el rezago a modelos pedagógicos improvisados, deficiencias en la formación docente, libros de texto de baja calidad y falta de recursos, factores que -según el documento- deterioran la enseñanza y los contenidos esenciales.

Ante este panorama, la organización exige a las autoridades educativas:

Un diagnóstico transparente y sin justificaciones políticas. Una revisión profunda de los planes y programas de la SEP, priorizando calidad sobre ideología. Políticas concretas para reducir el bajo desempeño estudiantil y fortalecer la formación docente. Infraestructura digna y presupuesto suficiente para las escuelas públicas. Un plan de largo plazo con metas medibles y rendición de cuentas.

La UNPF subraya que los resultados de PISA confirman sus advertencias previas: México permanece estancado en el renglón educativo mientras otros países con economías similares avanzan.

“Los Padres de familia no podemos seguir siendo espectadores de un sistema que no forma a la generación que México necesita. Exigimos resultados, no discursos”, concluye el pronunciamiento.