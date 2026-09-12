Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales, informó que se encuentran en proceso de resolución más de 15 laudos laborales, lo que representa un avance en la atención de expedientes que afectan a médicos y trabajadores del sector.

“Estamos hablando que se está avanzando”, señaló en breve entrevista.

Al ser cuestionado sobre una licitación de 2 millones de pesos adjudicada a proveedores de abarrotes, Guerrero Morales respondió: “Ahí las cuestiones a nivel jurídico son las que tienen que…”, dejando así la probabilidad que el tema esté bajo revisión legal.

Cabe recordar que la Secretaría de Salud enfrenta desde hace años una situación compleja derivada de administraciones anteriores. En marzo, la entonces titular Adriana Marcela Hernández Campos reconoció que existían 3,178 expedientes en revisión y un monto de 369 millones 895 mil 979 pesos en laudos, además de médicos que reclamaban su restitución y otros con hasta 40 quincenas adeudadas.

En aquel momento, Hernández Campos subrayó que el compromiso era trabajar con transparencia y honestidad, asegurando que los responsables tendrían que rendir cuentas. También pidió paciencia a los trabajadores mientras se revisaban los casos junto con el área jurídica.

Hoy, bajo la conducción de Guerrero Morales, la dependencia mantiene la prioridad de atender las necesidades actuales del sistema de salud y avanzar en la resolución de los pendientes, con el objetivo de recuperar la confianza institucional y garantizar estabilidad para el personal médico y administrativo.