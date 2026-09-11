Por Agencias

Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.- La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó fuertes cuestionamientos a diversas acciones que ha realizado el Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente la petición de un presupuesto cercano a los 40 mil millones de pesos. Estimó que tomando como base el gasto en 2024 más la inflación éste debería proyectarse en 37 mil millones de pesos.

Al referirse al arranque del proceso electoral, explicó que la presencia de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez en la ceremonia protocolaria efectuada en el INE respondió a una invitación que hizo ese organismo y que incluyó a los tres poderes de la unión. Fue una participación “a un acto protocolario de inicio de la jornada electoral, pero no tiene nada que ver con un asunto de intromisión del Ejecutivo en un organismo autónomo“.

Sheinbaum también cuestionó que ya en el arranque del proceso electoral el INE determinara cambiar su color institucional sin justificación alguna. “Tendría que explicar el INE por qué cambiaron el color; no se entiende. La verdad no tengo información de cuál fue el argumento para cambiar el color del INE previo a la elección. Sería muy bueno que la presidenta del INE o los consejeros aclaren todas estas dudas que se están presentando para que no haya ninguna duda del proceso electoral del 2027”.

La mandataria también condenó la decisión muy poco clara relacionada con la validez de boletas no dobladas, lo cual genera incertidumbre sobre los alcances de esta decisión “cuando nosotros luchamos para que eso ya no ocurriera. Una muy respetuosa sugerencia a los consejeros del INE para que puedan dar una conferencia de prensa y explicar, pues todas estas dudas que se están presentando por parte de la población”.

En su conferencia efectuada en esta entidad, la presidenta conminó a los consejeros electorales a que tienen que dar certidumbre a la elección del 2027. (Alma E. Muñoz/La Jornada).