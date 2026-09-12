Por Redacción

Ciudad de México.- Como parte de las labores de inteligencia y campo que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades federales, se ejecutaron diversas diligencias en el combate a delitos en materia de hidrocarburos, así como el aseguramiento de personas que probablemente cometieron conductas ilícitas.

En Pedro Escobedo, Querétaro, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y seguridad física de PEMEX, catearon un inmueble por el delito en materia de hidrocarburos, donde se aseguraron tres tomas clandestinas, mangueras y el inmueble en mención. Las tomas clandestinas fueron inhabilitadas por personal de PEMEX.

Asimismo, en un cateo efectuado en un inmueble en Celaya, Guanajuato, los elementos de la AIC, SSPC, Defensa y GN, aseguraron aproximadamente cuatro mil litros de hidrocarburo, una cisterna y el inmueble en mención.

Por este mismo delito en materia de hidrocarburos, en Coyuca de Benítez, Guerrero, se aseguraron 450 litros de esta sustancia, nueve bidones y la propiedad donde se llevó a cabo el cateo.

En lo que hace a la probable comisión de otros ilícitos, la AIC y la SSPC en causas penales diferentes, cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de José «N», Juan «N» y Ángel «N», por su posible participación en los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio, delincuencia organizada y violación a la Ley de Migración, respectivamente.

En todos los casos, lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente y se continuará con el proceso para definir la situación jurídica.

A las personas mencionadas en este comunicado, se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la instancia en el comunicado FGR 611/26. (Por Redacción).