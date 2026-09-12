Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario del Trabajo del gobierno estatal, Gerardo Illoldi Reyes, reconoció que el sector transporte y logístico atraviesa un déficit de alrededor de 10 mil operadores de tractocamiones de quinta rueda, lo que representa uno de los principales retos para el desarrollo económico de Tamaulipas.

“Tenemos ferias y eventos exclusivamente abocados al tema de los transportistas. Es un nicho muy importante, con salarios promedios cercanos a los 50 mil pesos, que pueden mejorar la economía de muchas familias tamaulipecas”, señaló.

El funcionario destacó que la Secretaría del Trabajo ha impulsado programas de capacitación, incluyendo la incorporación de mujeres como operadoras de unidades pesadas, con el objetivo de ampliar la base laboral en este sector estratégico.

Hasta ahora, la dependencia ha logrado colocar entre 400 y 500 operadores, cifra que refleja el reto pendiente frente a las 10 mil vacantes estimadas.

“Todavía tenemos un margen importante, pero se irá ajustando conforme el mercado lo vaya determinando”, puntualizó.

Por otra parte, respecto al crecimiento del empleo, el funcionario recordó que en lo que va del año se han generado 6,906 nuevas posiciones laborales, lo que representa el 42.7% de la meta anual, además de haber atendido a más de 37 mil buscadores de empleo en ferias y eventos.