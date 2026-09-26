Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que mediante la labor del Agente del Ministerio Público se obtuvo sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Isidro “N”, por el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2025, cuando el hoy acusado, después de causar daños en el exterior de la vivienda de la víctima, la lesionó en tres ocasiones con un arma blanca y posteriormente huyó del lugar. Derivado de las lesiones, la víctima perdió la vida.

La autoridad judicial condenó a Isidro “N” al pago de 165 mil 175.37 pesos por concepto de reparación del daño, correspondiente a gastos funerarios y daño moral.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de investigar y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas, así como de procurar justicia para las víctimas y sus familias, indicó la instancia en la versión oficial.