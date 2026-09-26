Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Un órgano jurisdiccional, sustentado en los datos de prueba presentados por la representación social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, dictó vinculación a proceso en contra de Johan Anthoni “N” por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 22 de julio de 2024, en un domicilio de la colonia Almaguer, de este municipio fronterizo.

Tras valorar los antecedentes de la investigación y los datos expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas (FEIDDFP), la autoridad judicial determinó procedente la vinculación a proceso del imputado, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.