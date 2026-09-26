Por Agencias

Oaxaca.- El congreso del estado desapareció poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, a solicitud del gobernador Salomón Jara Cruz, tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano quien fungía como presidente municipal de esa localidad en el Istmo de Tehuantepec.

En sesión extraordinaria realizada a las 18:30 horas, las y los legisladores acudieron de forma presencial al pleno de la Cámara de Diputados, en la que la legisladora Alejandra Morlán de Movimiento Ciudadano cuestionó cómo es que nadie se dio cuenta de los nexos delictivos de Sánchez Altamirano, y destacó que como autoridad municipal el hoy exalcalde participó en mesas de seguridad, en las que se definían operativos y acciones para el istmo.

“El gobierno, ¿dónde estuvo?, Tiene mucho que explicar, ¿cómo es posible que la persona que detuvieron estuvo presente en las mesas de seguridad y nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo?”, señaló la diputada.

Tras ello se dio paso a la votación en la que los 35 legisladores presentes votaron a favor de la desaparición de poderes.

Jara Cruz ya había anunciado esta mañana que solicitaría al congreso local, mediante la Secretaría de Gobierno, la desaparición de poderes del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.

“El ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere de decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno”, puntualizó Jara Cruz, quien añadió que posterior a esto, él designará a un encargado de despacho.

Con esto dijo que el gobierno del estado conducirá temporalmente dicha alcaldía y sus asuntos públicos, esto para dar certeza a las y los juchitecos; afirmó además que se reforzará la seguridad de este municipio.

HACEN PASE DE LISTA Y REVISAN ARMAMENTO EN CUARTEL DE POLICÍA

Por otro lado, la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá que se integra de elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, realizó esta día un “pase de revista” en las instalaciones del cuartel de la policía municipal de Juchitán, donde revisaron las instalaciones y el armamento a cargo de esta comandancia.

Como parte de esta acción, se determinó que “para garantizar un control estricto, dicho armamento, que consiste en 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles de diferentes calibres, ha sido trasladado y será custodiado en el Depósito General de Armamento de la SSPC” estatal.

“Esta medida de carácter preventivo se implementa ante la ausencia de la figura del presidente municipal y al no existir, en este momento, las condiciones jurídicas necesarias al interior del H. Ayuntamiento para mantener la gestión y resguardo local de este equipo táctico y armamento”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Jorge A. Pérez Alfonso/La Jornada).