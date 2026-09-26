Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHM), obtuvo fallo de condena en contra de José “N” por el delito de feminicidio, cometido en agravio de dos mujeres.

Tras el análisis de los elementos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo de condena en contra del acusado por hechos ocurridos el 21 de mayo de 2024, en un domicilio de la colonia Mariano Matamoros, en esta ciudad, cuando el acusado, después de sostener una discusión con su pareja sentimental, accionó un arma de fuego, privándola de la vida.

Posteriormente, el acusado accionó nuevamente el arma de fuego en contra de la segunda víctima, ocasionándole la muerte.

“Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia para las víctimas de Feminicidio y sus familias, así como de investigar y llevar ante la autoridad judicial a quienes atenten contra la vida y la integridad de las mujeres”, indicó la dependencia.