Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, advirtió que el gobierno estatal irá contra quienes desperdicien agua, en un contexto de crisis hídrica que afecta a todo Tamaulipas.

Recordó que los 43 municipios tienen la obligación legal de frenar el consumo excesivo y garantizar un uso racional del recurso.

“En medio de este estiaje hay al menos cuatro municipios en los cuales el gasto de agua es muy superior a lo que normalmente demandan los usuarios”.

El funcionario señaló que este exceso puede atribuirse tanto a las condiciones de las redes de distribución como a la falta de cultura de cuidado del vital líquido. Aunque evitó dar nombres, subrayó que se trata de localidades donde el consumo irresponsable es evidente.

Para disuadir estas prácticas, recordó que la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas faculta a los ayuntamientos y Comapas a aplicar sanciones económicas severas.

“Las multas por desperdicio pueden alcanzar hasta los 51,870 pesos, equivalentes a 500 UMAs”, puntualizó.

Quiroga Álvarez adelantó que en la próxima reunión del Semáforo del Agua, los organismos operadores deberán informar cuántas sanciones aplicaron y qué medidas emprendieron para contener el gasto excesivo. “Es urgente que adopten medidas para un uso racional del vital líquido ante la escasez”.

El objetivo prioritario es alinear la administración local con el derecho humano al agua, protegiendo el recurso para las necesidades básicas de la población frente a las peores sequías registradas en las últimas décadas, señaló en entrevista.

Finalmente, pidió que las acciones no se queden en llamados generales, sino que exista seguimiento puntual sobre las medidas aplicadas en cada municipio.