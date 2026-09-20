Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El último rumor difundido por la minoría rapaz tiene que ver con la “inminente” renuncia de Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, bajo el argumento de que está en el cargo solo para defender a aliados, amigos e integrantes de la 4T. En este sentido, dice la oposición, sobresale la protección a José Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina que como sabéis, aparece cual probable encubridor de sus sobrinos políticos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, “angelitos” al parecer, metidos hasta el cuello en el penoso asunto del “huachicol” fiscal.

Doña Ernestina de 72 años (ocho más que Claudia), abogada de la UNAM, de presencia bonachona y tranquila, es reconocidísima activista de Izquierda, fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, partícipe en movimientos, protestas, plantones, marchas y todo lo relativo a la resistencia contra el neoliberalismo que se alargó más de tres décadas. Ha sido diputada federal y de la CDMX, además de senadora. Ahora combate a la corrupción en todas sus modalidades y en general a los que cometen delitos de lesa gravedad contra la república. Sin duda es pieza clave del Supremo Gobierno en esta lucha que se antoja tarea de titanes por la sencilla razón de que rasca y brota estiércol donde, por cierto, no son escasos los morenistas que han caído en las redes de la ambición propiciada por el poder llevado a excesos que pisotean los mandamientos de no robar, no mentir y no traicionar.

El asunto es que la Fiscal General está en la mira del PRI y PAN, por lo que siguen buscando forma de desprestigiarla, sea que la ven como peligro al pasado de inmoralidad y saqueo de los regímenes de tales partidos hermanados en la actualidad por la urgencia de defenderse contra lo que consideran “persecución política” siendo que en realidad se trata de ir sobre los criminales de cuello blanco, es decir, la burocracia aristócrata que suponía a México de su propiedad.

La Fiscal General llegó a poner orden en la institución después de que el anterior titular Alejandro Gertz Manero a sus 86 años abandonó el cargo para disfrutar la embajada de nuestro país en el Reino Unido, ¡vaya premio otorgado por Doña Claudia!. Y es que literalmente lo sustrajo de problemas familiares que obnubilaban su existencia al grado que desatendió su responsabilidad, importándole como quien dice pura progenitora, que la justicia fuera impartida con el rigor, prestancia y solvencia a que obliga la Carta Magna.

Hasta aquí vamos bien, pero ojo que a Doña Ernestina se le complica el caso de los 59 millones de litros de combustible descubierto en San José de Iturbide Guanajuato recientemente. Resulta que la planta de almacenamiento funciona dentro de la ley, es más nada tiene que ver con los propietarios del producto, solo presta servicio incluso a PEMEX. Por ahí pegan a la Fiscal y por consiguiente a la Jefa de Jefas y de paso a Omar García Harfuch por el triunfalismo que puede quedar en ridículo. De manera que lo que pareció “grandiosa hazaña” podría resultar enorme fracaso para el régimen de la 4T con las consecuencias y críticas imaginadas, sobre todo de parte de los gringos que aprovechan cualquier oportunidad para darle duro a la defensora de la soberanía e independencia. No olvidéis que durante las Fiestas Patrias Doña Claudia ratificó, recalcó e insistió en el valor de nuestra historia y valores que impiden nuevas agresiones, injerencias e intervenciones extranjeras.

Al margen de lo anterior, el “huachicol” sigue siendo tema incómodo ya que sus tentáculos son tan poderosos que se introducen donde menos se espera. Y deje que los adversarios de la transformación lo ponen de moda utilizando no solo los medios de comunicación y voceros a su disposición, sino las redes que en este aspecto dan vuelo tiznando imágenes, en especial de aquellos(as) cuya intención es participar en los procesos electorales que se avecinan. Dícese que habrá situaciones de ineludible responsabilidad por abundantes evidencias, pero otras que no van más allá de venganzas personales o simplemente ganas de estar hodiendo. Sea como fuere, el “huachicol” podría definir candidaturas y pue-que hasta inesperadas cancelaciones de visas hasta ahora encubiertas por la secrecía de la sospecha.

SUCEDE QUE

Mientras la justicia se estanca, la retórica de Cabeza de Vaca avanza…y con éxito, además.

Y hasta la próxima.