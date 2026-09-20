Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Fecanaco Tamaulipas, Abraham Rodríguez Padrón, señaló que el cierre de alrededor de 700 empresas en el último año no es el factor más preocupante para el empleo en la entidad, ya que muchas de esas compañías son familiares o temporales.

Lo que realmente impacta, dijo, es la migración de grandes empresas y maquiladoras hacia otros estados como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León.

“Una maquiladora que traslade sus operaciones de golpe nos afecta con mil o dos mil empleos. Eso explica los más de 11 mil empleos perdidos que vemos ahora”, afirmó.

Rodríguez Padrón explicó que el empleo formal se disparó el año pasado porque se registraron trabajadores de plataformas como Uber y Didi, lo que infló las cifras sin reflejar un crecimiento real de empresas.

“Subió el empleo, pero no las empresas. Ese es el tema”, puntualizó.

Actualmente, el 70% del empleo en Tamaulipas se genera en la frontera, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, con cerca de 490 mil empleos registrados en el IMSS, frente a 70 mil en la zona centro y 140 mil en el sur.

El dirigente empresarial advirtió que la diferencia salarial también influye en la salida de maquiladoras, pues mientras en la frontera el salario ronda los 440 pesos, en el interior del país es de 370 pesos, lo que incentiva a las compañías a instalarse en otras entidades.

Aunque reconoció que los 11 mil empleos perdidos no representan un porcentaje elevado frente a los 700 mil registrados en el estado, aseguró que la situación enciende focos rojos y debe atenderse en el marco de la negociación del T-MEC.