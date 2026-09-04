Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de la estrategia nacional para mejorar la salud materna, neonatal e infantil en México, se instaló el Comité Estatal de Partería, el cual busca disminuir barreras socioculturales, geográficas y de atención obstétrica para otorgar mayor seguridad hacia un parto positivo y vinculado al sistema de salud.

En representación del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, la directora de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, presidió los trabajos de este evento que representa la coordinación, vinculación con los servicios hospitalarios, respeto a sus métodos, recursos y perspectivas de las parteras.

“En Tamaulipas contamos con 53 parteras tradicionales que simbolizan conocimiento, experiencia, confianza y comunidad, y nuestro compromiso es hacer que ninguna de ellas se sienta sola y siempre unida a nuestro sistema de salud”, destacó Juárez Delgado.

En su mensaje, dijo que ninguna mujer debe elegir entre tradición y seguridad, porque cuando la experiencia de las parteras se une con la ciencia, la capacitación y la capacidad resolutiva de los servicios de salud, la distancia deja de ser una barrera y se convierte en una oportunidad para salvar una vida.

“Detrás de este comité, también existe una decisión política y, sobre todo, una visión humanista de la salud como la del gobernador Américo Villarreal Anaya, que reconoce que las parteras son parte de la historia, de la comunidad, lo que permite avanzar hacia un modelo de salud más humano, más cercano y más justo”, afirmó.

El Comité Estatal de Partería es un paso significativo para el fortalecimiento a la salud materna y neonatal en Tamaulipas, representa la construcción de un espacio permanente de coordinación, diálogo y trabajo en conjunto para impulsar una atención más humana, segura y cercana para las mujeres, sus familias y comunidades.

El evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de esta ciudad y contó con la asistencia del titular de este nosocomio, Daniel Durán Perales; el director general de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; el coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública en el Estado de Tamaulipas, Raúl Ernesto Huidobro Guevara; la directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y Adolescencia, Blanca Idalia García Sánchez; y María de los Ángeles Ávila Rodríguez, partera tradicional del municipio de Bustamante.