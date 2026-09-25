Por Agencias

Ciudad de México.- Luego de las quejas de integrantes del Partido del Trabajo (PT) sobre las primeras encuestas del proceso interno que encabeza Morena, las dirigencias de ambos partidos se reunieron este jueves en la sede del partido guinda y afirmaron que “unidos seguiremos avanzando”.

El encuentro fue encabezado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el dirigente nacional petista, Alberto Anaya.

También acudieron la presidenta nacional de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández; el integrante de la dirigencia del PT, Benjamín Robles, y la senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, quien aspiró a la Coordinación de la Defensa de la Transición de su estado, sin ser nombrada para ese cargo.

“Nos reunimos con la dirigencia nacional del @PTnacionalMx, encabezada por el profesor @AlbertoAnayaGt. La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza. Compartimos una historia de lucha y un mismo compromiso con la transformación de México. Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando”, dijo Ariadna Montiel en redes sociales.

La noche del martes se reunió Citlalli Hernández con integrantes del PT, en un encuentro que se prolongó hasta después de las 2 de la mañana. (Néstor Jiménez/La Jornada).