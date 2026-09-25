Por Agencias

Oaxaca.- La Fiscalía General del estado de Oaxaca informó que Jhon Keny Segura Moreno, ex comisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza fue detenido este jueves por su “probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, al brindar protección al grupo delictivo conocido como Los Cromos”.

La Unidad de Fuerza de Acción Estratégica de la fiscalía estatal en coordinación con las secretarías de Marina (SEMAR); de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal; la Defensa Nacional (DEFENSA); Guardia Nacional y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal fueron los encargados de la detención.

Sin embargo, no se informó en dónde fue que se detectó la presencia del ex comisionado del gobierno del morenista Miguel Sánchez Altamirano; ni cómo se realizó la detención, y solo se menciona el hecho y que posteriormente fue trasladado, aunque no se especificó a dónde.

El pasado miércoles fue capturado el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, el morenista Miguel Sánchez Altamirano por los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, su captura se realizó junto con CAPL, alias La Parka. (Jorge A. Pérez Alfonso/La Jornada).