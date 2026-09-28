Por Blanca Esthela Hernández D.

Tampico, Tamaulipas.- En el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora este domingo 27 de septiembre, Tamaulipas volvió a destacar en el ámbito deportivo al alcanzar un nuevo récord de participación en la justa ciclista El Gran Fondo Tampico 2026, al reunir a 457 ciclistas y superar los 331 participantes registrados en 2025.

Al concluir la competencia, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, entregó los reconocimientos a los ganadores del primer lugar: Melania Gabriela Castañeda Villarreal, en la rama femenil, y Pablo Andrés Alarcón Cares, en la rama varonil.

El funcionario afirmó que este crecimiento refleja el creciente interés por el ciclismo de fondo en la entidad, consolidando a Tamaulipas como un referente deportivo a nivel nacional.

La convocatoria superó las expectativas al atraer a ciclistas del extranjero y de diversos estados de la República, entre ellos Campeche, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas, reafirmando al Gran Fondo Tampico como una de las citas ciclistas más importantes del noreste del país.

En este contexto, destacó el firme compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya por impulsar el turismo en todas sus vertientes, una visión que se traduce en acciones y estrategias orientadas a promover y posicionar a Tamaulipas como un destino de alto rendimiento deportivo.

Como parte de esta agenda, se avecina el Maratón Bicentenario 2026, que se celebrará en la ciudad de Matamoros. Este evento se suma a la serie de iniciativas que buscan fortalecer la cultura deportiva y generar oportunidades de desarrollo para la región.

Asimismo, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos (ENPM) se realizará del 26 al 29 de noviembre de 2026, con sede en el hermoso puerto de Tampico, donde se recibirá a los 177 Pueblos Mágicos de México. “Si México está de moda, Tamaulipas seguro te enamora”, concluyó Hernández Rodríguez.