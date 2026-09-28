Por Redacción

Hidalgo, Tamaulipas.- Derivado de un choque entre dos vehículos suscitado en el kilómetro 95 de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey dos personas murieron y una resultó lesionada, por lo que la circulación tuvo que ser interrumpida por horas.

El percance se produjo a la altura de Hidalgo y, de acuerdo con la valoración realizada por personal de Protección Civil de este municipio, al momento de la colisión se encontraban dos personas fallecidas y una lesionada.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Magueyes se mantuvo en el área coadyuvando con los servicios de emergencia y ante la posibilidad de que hubiera más víctimas.

Después de horas de interrumpido el tráfico vial la carretera se abrió y empezó a fluir con lentitud en ambos sentidos.