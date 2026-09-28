Por Redacción

Guadalajara, Jalisco.- La delegación tamaulipeca sigue dando de qué hablar en la Paralimpiada Nacional 2026 y en el segundo día de actividades en la alberca, sumó tres medallas más, para llegar a un total de once preseas en Paranatación.

El protagonista de la jornada fue Gabriel Arvizo Camero, de Tampico, quien tuvo un día dorado al conquistar dos medallas de oro. La primera en los 100 metros mariposa con un tiempo de 1:11.97 y la segunda en los 200 metros libre con marca de 2:24.14. Ambas bajo la guía de su entrenador Raúl Pastrana, refrendando que Tamaulipas tiene talento de primer nivel.

A esta cosecha se suma una medalla más de Ángel Alejandro Ríos Avilés, de Ciudad Victoria, quien se colgó el bronce en los 50 metros pecho, categoría Juvenil Mayor SB6, dirigido por el entrenador Eduardo Alberto Lara Hernández. Con esta, Ángel ya acumula tres preseas en lo que va de la justa, pues en el primer día había logrado dos bronces.

Con los resultados de hoy, Tamaulipas llega a once medallas en Paranatación

Estos resultados son reflejo del impulso que el gobernador Américo Villarreal Anaya le ha dado al deporte en Tamaulipas y en especial al deporte adaptado, brindando condiciones para que nuestras y nuestros atletas compitan con dignidad y respaldo.

Desde el inicio de la competencia, y por instrucción del director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, la delegación cuenta con el acompañamiento del INDE las necesidades de atletas, entrenadores y familias.

La actividad continúa en Guadalajara y Tamaulipas sigue poniendo el corazón; este domingo, inician las finales de Boccia con presencia tamaulipeca.