Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.-El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló un parche dérmico personalizado capaz de adaptarse a las necesidades de cada paciente y lograr su pronta cicatrización, sobre todo en aquellos con pie diabético.

El objetivo es emplear el parche en comunidades alejadas y escenarios de desastre, para atender heridas donde hospitales y medicamentos son limitados, ante derrumbes, inundaciones y huracanes, y a personas con diabetes, incluso sin diagnóstico, que viven en zonas de difícil acceso y pueden presentar complicaciones de cicatrización, destacó el Politécnico.

La investigadora Yunia García Tejeda, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), explicó que elabora los parches con biopolímeros que favorecen la cicatrización y agentes antimicrobianos. Las pruebas mostraron una cicatrización de 12 días, en comparación con 16 días con el tratamiento control con antibióticos.

Indicó que uno de los principales retos es combatir infecciones bacterianas resistentes a antibióticos. Por ello, estudia nanomateriales, como óxidos metálicos, que inhiben su crecimiento y complementan la acción de los materiales que favorecen la regeneración de la piel.

Más allá de generar nuevos apósitos, García Tejeda y su equipo buscan llevar esta tecnología a las personas más vulnerables mediante transferencia tecnológica y colaboración con instituciones de salud, con materiales de bajo costo, adaptables y seguros que prevengan complicaciones, reduzcan amputaciones y mejoren la atención de heridas en zonas remotas o de emergencia.

La integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel uno, señaló que los parches incorporan bacterias predadoras que reconocen y destruyen microorganismos como Escherichia coli y Staphylococcus aureus, y una característica de la propuesta es que podrían fabricarse en el propio lugar donde se requiere la atención médica, mediante un sistema semiautomático para elaborar nanocompósitos, capaz de producir películas con características específicas de grosor y composición, elaborado por estudiantes de la UPIITA.

De esa forma, en una brigada de emergencia sería posible trasladar un equipo portátil y los materiales necesarios para elaborar un parche de acuerdo con el tamaño, tipo y condiciones de la herida. El sistema también contempla la producción de hidrogeles, útiles cuando una lesión requiere permanecer abierta para facilitar el drenaje y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de infección, puntualizó.

El proyecto se desarrolla en colaboración con investigadores del Centro de Biotecnología Genómica (CBG) del IPN y especialistas vinculados con la Universidad Hebrea de Israel, mientras se estudia su seguridad y eventual aplicación. (Agencias).