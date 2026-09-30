Por Agencias

Ciudad de México.- La dirigencia nacional de Morena, en compañía de representantes de siete casas encuestadoras contratadas por el partido, dio a conocer las encuestas con las que se definieron las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación que concluyeron ayer. Solo para el caso de San Luis Potosí la coordinación fue «por consenso”.

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, indicó que a los aspirantes de las 16 entidades restantes se les presentó la encuesta elaborada por el partido guinda, ya que así lo marcan los estatutos de esta fuerza política, pero a quienes lo solicitaron también se les dio a conocer las encuestas espejo realizado con diversas empresas, las cuales confirmaron los resultados.

“Afortunadamente, en todas las entidades el espejo fue el mismo resultado, de tal manera que eso nos da doble o triple certeza”, dijo Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

En tanto, Montiel subrayó que “estamos satisfechas porque tenemos cuadros muy competitivos. Si bien alguien fue el que ganó, porque así tiene que ser, pero tenemos cuadros muy avanzados que podrán representar nuestra coordinación, las tareas en otros niveles. Así que también da cuenta de que la evolución política de nuestro Movimiento fortalece a los cuadros”.

Para las encuestas espejo fueron contratadas Buendía y Márquez, De las Heras Demotécnia, Enkoll, Mendoza Blanco y Asociados, Covarrubias y Asociados, Votia, y Defoe, cuyos representantes ratificaron el rigor técnico de los ejercicios, mismos que fueron monitoreados y auditados por las propias casas encuestadoras y por Morena en tiempo real.

Al presentarse uno a uno los ejercicios demoscópicos por entidad, se explicó que para la medición se hicieron ocho preguntas, y a cada una se le asignó un valor distinto, que en la suma daban un máximo de 10 puntos.

Por ejemplo, a la pregunta sobre la “opinión positiva de la población” sobre un aspirante, se asignó 2 puntos y a la honestidad, se le dio 1.25 puntos. También se preguntó si votaría por esa persona, con un valor de 2 puntos, y al final se consultó a quien prefieren como “candidato/a de Morena, PT y PVEM”, a la cual se le dieron 3 puntos.

Quien se llevaba el mayor porcentaje en cada pregunta, obtenía la totalidad de los puntos que se asignó a esa pregunta. De esta forma, algunos aspirantes obtuvieron 10 puntos, y el resto no se llevó ninguno.

En el caso de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba tuvo los 10 puntos posibles; mismo caso que Pablo Gutiérrez en Campeche; Beatriz Mojica en Guerrero; Carlos Torres Piña en Michoacán; Santiago Nieto en Querétaro; Eugenio Segura en Quintana Roo; Imelda Castro en Sinaloa, y Héctor Santana en Nayarit, sin embargo, en esta última entidad, por cuota de género, fue nombrada como coordinadora la senadora del Partido Verde, Jasmine Bugarín.

Mientras que uno de los estados donde los aspirantes dividieron puntos, y hubo una contienda más cerrada fue Sonora. La ganadora Lorenia Valles se llevó 7.75 puntos, ante 2.25 para Célida López.

No obstante, en la pregunta en particular sobre la opinión de la población sobre la preferencia de alguien como candidato para los tres partidos, por Valles se inclinaron 16.36 por ciento de los consultados; por Célida López, 15.75 por ciento, y por Javier Lamarque, 15.75.

En Baja California Sur, Manuel Cota obtuvo 9.26 puntos, por 0.50 para Milena Quiroga, y 0.25 para Christian Agundez. En ese estado, en la pregunta en particular sobre la persona que preferirían como candidato, por Cota se pronunciaron 24.61 por ciento; por Quiroga, 23.50, y por Agundez, 18.8 por ciento.

Respecto a Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar se llevó 8.50 puntos ante 1.50 para Andrea Chávez. También en esa entidad, ante la pregunta sobre la preferencia para una candidatura, por Pérez Cuéllar respondió el 31.53 por ciento, y por Chávez, 30.61 por ciento.

Para Nuevo León, Clara Luz Flores tuvo 8.625 puntos; Felipe de Jesús Cantú, 1.125 puntos y Waldo Fernández, 0.25 puntos. Pero en la preferencia para una candidatura, Flores contó con el respaldo del 14.49 por ciento; Cantú el 13.56 por ciento; Fernández el 13.51 por ciento, y Tatiana Clouthier, quien no ganó ningún punto, tuvo la preferencia del 10.39 por ciento que la quería como candidata.

Otros estados donde dividieron puntos fue Baja California, con 9.75 puntos para Julieta Ramírez y 0.25 para Ismael Burgueño. En Colima, Rosa María Bayardo tuvo 9.75 puntos y Virgilio Mendoza, 0.25 puntos.

En Tlaxcala, Ana Lilia Rivera tuvo 9.50 puntos y Alfonso Sánchez, 0.50 puntos. Y en Zacatecas, Verónica Díaz obtuvo 9.75 puntos, ante 0.25 de Ulises Mejía Haro.

Al ser consultada sobre la metodología usada, Ariadna Montiel explicó que se trata “del mismo que siempre ha utilizado Morena. Esta manera de hacerlo lo diseñó en su tiempo, en su momento con el maestro (José) Barberán, que para nosotros es toda una institución -en paz descanse-, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien inició este proceso de esta esta manera y desde entonces no ha cambiado. Y la definición de cómo asignar los puntos, el valor que le damos a cada atributo de nuestros compañeros, es una decisión del movimiento que insisto, viene de este método”.

Recalcó que se busca con ello darle un valor a cada atributo de las y los aspirantes, en busca de que una sola pregunta no sea la que defina la coordinación, sino que se determine con base a distintas variables. (Néstor Jiménez/La Jornada).