Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, mediante la labor del Agente del Ministerio Público, se obtuvo sentencia condenatoria de 4 años y 8 meses de prisión, a través de un procedimiento abreviado, en contra de Víctor Manuel “N”, por delitos cometidos contra servidores públicos.

Los hechos se registraron el 19 de mayo de 2026, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Lauro Villar, en la colonia Las Culturas, de esta ciudad fronteriza, donde observaron al ahora sentenciado utilizando un teléfono celular, dirigiendo el dispositivo hacia las unidades oficiales y empleando claves para identificar y comunicar información relacionada con las unidades de seguridad.

Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso una multa de 17 mil 596.50 pesos, la suspensión de los derechos civiles y políticos y una amonestación pública.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de investigar y llevar ante la justicia a quienes incurran en conductas delictivas, así como de procurar justicia y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en beneficio de la sociedad tamaulipeca”, indicó la dependencia en una versión oficial.