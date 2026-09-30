Por Redacción

Padilla, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal atendió un reporte ciudadano relacionado con un presunto caso de maltrato animal en esta cabecera municipal.

El reporte fue recibido a través del C4, donde se alertó sobre un perro de raza pitbull, color café claro, que se encontraba sin alimento ni agua en un inmueble en construcción.

En el lugar los agentes localizaron al perro expuesto al sol, por lo que los elementos lo trasladaron a un área con sombra y le proporcionaron agua, quedando el animal bajo resguardo en el sitio.