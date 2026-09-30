Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) anunció un proyecto estratégico para producir, procesar y comercializar carne bajo una marca propia, con una inversión estimada de 810 millones de pesos.

El presidente de la UGRT, José Guerrero Gamboa, explicó que el plan contempla dos ejes principales: créditos subsidiados para engorda y kilos adicionales en becerros, así como la creación de infraestructura para sacrificio, cortes y empaquetado.

“Se trata de darle valor agregado a nuestros becerros y transformar la producción en carne con marca tamaulipeca. Los productores pequeños y medianos podrán montarse en este proyecto con créditos subsidiados por el gobierno federal”, señaló.

Los créditos serán respaldados por FIRA y Bancomex, con tasas preferenciales. Para personas físicas se otorgarán hasta 1.3 millones de pesos, y para personas morales hasta 8 millones, con subsidios que pueden reducir la tasa de interés a niveles de entre 2% y 5.75%, dependiendo del historial crediticio.

En infraestructura, el proyecto incluye la ampliación del rastro TIF de la UAT, salas de deshuese, cámaras de enfriamiento, una planta de alimentos en ciudad Victoria, corrales de engorda y una empacadora vinculada a la empresa Agroindustrias de Tamaulipas, que se encargará de la comercialización.

“Lo importante es que aquí sí se contempla la comercialización, a diferencia de otros estados. No basta con engordar y sacrificar, lo difícil es vender. Con esta empresa se completa la cadena productiva”, destacó Guerrero Gamboa.

Precisó que el fideicomiso será integrado por la UGRT, el gobierno estatal, el gobierno federal y productores particulares, con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto más allá de un sexenio.

Actualmente, las reuniones de trabajo se realizan cada martes vía Zoom con Bancomex, SADER y autoridades estatales para afinar el proyecto ejecutivo y la documentación necesaria.

Por último Guerrero Gamboa subrayó que la carne tamaulipeca tendrá un valor agregado en el mercado nacional, sin afectar la exportación de becerros. “Tamaulipas produce arriba de 250 mil becerros al año, suficientes para exportar y para consumo interno. Este proyecto permitirá que el ganado de consumo nacional se quede en el estado y se procese aquí”.