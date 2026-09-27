Por Agencias

Cuernavaca, Morelos.- Dos estudiantes adolescentes de la Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados a balazos la noche de ayer sábado en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, confirmaron la universidad y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fuentes policiacas informaron que, alrededor de las 21:30 horas del sábado 26 de septiembre, vecinos de la avenida principal de esa colonia reportaron varias detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, policías y paramédicos encontraron a dos jóvenes sin vida y a uno más herido. Testigos refirieron que los estudiantes fueron atacados a balazos cuando convivían en la vía pública, después de haber asistido a una fiesta de cumpleaños.

Las víctimas fueron identificadas como Gael y Christian, ambos alumnos de la Preparatoria número 2 de la UAEM. Los dos tenían su domicilio en la colonia San Antón, aledaña a Chulavista, donde ocurrió el ataque.

Hasta el cierre de esta edición, la FGE no había esclarecido el móvil de la agresión ni informado sobre posibles detenidos.

En una tarjeta informativa, la dependencia estatal aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el ataque en el que murieron los dos estudiantes.

La UAEM lamentó los hechos y reconoció que los dos jóvenes sin vida eran alumnos de la Preparatoria número 2.

“La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto», subraya la institución.

Exigimos justicia. Demandamos de la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva, que esclarezca los hechos y se castigue a los responsables. Este reclamo no es de una sola voz, es de toda la comunidad universitaria y de la sociedad morelense”. (Rubicela Morelos Cruz/La Jornada).