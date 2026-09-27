Por Agencias

Ciudad de México.- Nueve jóvenes fueron rescatados luego de extraviarse durante una caminata en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la demarcación Miguel Hidalgo.

El grupo perdió el rumbo mientras recorría las barrancas, por lo que uno de ellos llamó al Centro de Comando y Control (C2) Poniente para solicitar ayuda.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes los localizaron en un barranco, cerca del Circuito Joaquín Clausell y Calle 10.

Los jóvenes, de entre 17 y 20 años, no requirieron atención médica y fueron guiados hasta la salida de la calle Manuel Dublán, en la colonia Tacubaya, donde se retiraron por sus propios medios. (Nallely Ramírez/La Jornada).