Por Agencias/Presidencia de México

Ciudad de México. “Los mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismo, ni violación a nuestra territorialidad”; México es un país independiente y soberano; la libertad “sigue marcando nuestra guía y la democracia sigue construyendo nuestro camino”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas, a dos años de su gestión.

En un Zócalo que lució colmado, destacó que en estos dos años, se han revertido reformas constitucionales del neoliberalismo y llamó al pueblo a seguir caminando juntos, “con el orgullo de nuestra certeza y de nuestro porvenir”, además, mencionó que los opositores “nunca han entendido que el pueblo se levanta con dirigentes extraordinarios como Andrés Manuel López Obrador”.

Recuerden, sostuvo en el corazón de lo que denominó la capital de la vanguardia de los derechos y los programas de bienestar, que no hay divorcio entre pueblo y gobierno, y que unidos, jamás seremos vencidos”.

La presidenta resaltó que desde 1814, “ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica, política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria. Esa solo le pertenece al pueblo de México”.

Y destacó que la justicia social “sigue resonando hoy con la visión de prosperidad compartida, o dicho de otra forma, moderar la opulencia y la indigencia”.

Destacó que los de la cuarta transformación “somos los únicos que siempre hemos defendido la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de las y los mexicanos y la libertad con bienestar, porque la democracia sigue guiando nuestro camino y no la entendemos como la democracia de las élites del pasado”.

Sheinbaum destacó que independencia, soberanía, libertad, igualdad, es decir justicia social y democracia entendida como el gobierno del pueblo, “no son conceptos abstractos, son conquistas que se ganaron en los campos de batalla y en las plazas públicas”.

Resaltó que el pueblo mexicano “defiende sus conquistas después de 36 años de traiciones de los gobiernos neoliberales” y es un pueblo “que se levanta para defender las conquistas de la Constitución de 1917, contra los fraudes electorales; que se levanta con los principios de la historia y la memoria de las gestas heroicas de México”.

Durante las últimas décadas en el periodo neoliberal, añadió, “nos quisieron hacer creer que las decisiones del país debían tomarse en oficinas de lujo, de espaldas a la gente, entregando los bienes de la nación a unos cuantos, desmantelando los derechos sociales y abriendo la puerta a la injerencia extranjera”.

Pero se equivocaron, añadió, “no entendieron que este pueblo lleve en su adn la dignidad de Hidalgo, la firmeza de Morelos, el patriotismo de Juárez y la entrega de revolucionarios con Madero Carranza, Villa Zapata y Lázaro Cárdenas. Nunca entendieron que el pueblo se levanta con dirigentes extraordinarios como Andrés Manuel López Obrador. Y siguen, sin entenderlo”.

Mencionó que la cuarta transformación, con una legislatura convertida en Congreso constituyente, ha fortalecido los cinco principios que la definen con las nuevas reformas constitucionales.

Detalló que para la justicia social, “en dos años reconocimos en la Constitución como derechos nuevamente a la educación en todos sus niveles y las becas a los estudiantes como parte de la educación pública”, así como la salud y la vivienda. “Dejaron de ser mercancías, privilegios y se convierten nuevamente en derechos del pueblo de México”, además de que elevaron a rango constitucional las pensiones para adulto mayor y para personas con discapacidad.

Afirmó que los recursos públicos “ya no van para privilegios de unos pocos, sino para el bienestar de la mayoría; como decía Morelos, moderando la indigencia y la opulencia”.

Indicó que las reformas constitucionales también fortalecen la libertad, la justicia y los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos de derecho público con todos sus derechos”.

Asimismo, por primera vez, la Constitución reconoce la igualdad sustantiva de las mujeres, fortalece la democracia, pues a partir de 2030 ningún cargo de elección popular tendrá reelección y se prohíbe el nepotismo, además de que se avanza con la democracia.

Subrayó que la nueva Constitución “fortalece la independencia y la soberanía. El nuevo artículo 40 tiene un nuevo párrafo contundente que rechaza el intento de injerencia extranjera y el artículo 19 da la pena máxima a cualquier agente extranjero que intente violar nuestro territorio”, enfatizó.

Igualmente, continuó enumerando, “recuperamos la soberanía y hoy Pemex y Comisión Federal de Electricidad son nuevamente reconocidas por la Constitución como empresas públicas”, entre otros.

Confió que mañana se apruebe en el Senado la reforma que prohíbe la doble nacionalidad.

“Por eso quiero reiterar que en dos años hemos revertido buena parte de las reformas del neoliberalismo, que traicionaron no solo nuestra historia y la lucha de nuestro pueblo. Hoy tenemos una nueva Constitución, una norma fundamental, acorde con los tiempos de la cuarta transformación de la vida pública de México”.

La presidenta manifestó que concluir la gira Honestidad y rendición de cuentas en plazas públicas, con la participación de cerca de 850 personas en las asambleas -dijo- “no es un acto protocolario, es un acto de congruencia; es obedecer al pueblo, porque el pueblo es el único dueño de la soberanía nacional”.

Y es imposible cerrar este balance nacional “sin rendir homenaje al corazón mismo de esta transformación”, el Zócalo capitalino.

A la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, le agradeció su acompañamiento. Es “una mujer honesta, trabajadora, de convicciones”. (Emir Olivares y Alma E. Muñoz/La Jornada/Presidencia de México).