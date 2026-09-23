Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El coordinador de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas Gustavo Cárdenas Gutiérrez aseguró que nadie corrió al ex secretario de Gestión Social Juan José ‘Juanjo’ Salazar pero reiteró que ya tenía acuerdos políticos previos.

«Se fue solo, por su propia voluntad. Nadie lo corrió», respondió al ser cuestionado sobre la salida de Juan José Salazar, quien hasta hace unas semanas se desempeñaba como secretario de Gestión Social de la Coordinación Estatal de MC.

En entrevista, Cárdenas Gutiérrez aseguró que incluso intentó contactarlo tras su nombramiento como delegado, pero ya no obtuvo respuesta alguna.

«Se le llamó por teléfono y qué te puedo decir, que la puerta está tan amplia para entrar o para salir. Si él se fue, pues se fue por su propia voluntad. Nadie le dijo absolutamente nada para que se fuera», refirió.

Sin embargo, el propio coordinador dejó entrever que la salida ya estaba negociada con antelación:

«Él traía otro tipo de arreglos con otra gente. Sabrá Dios qué le ordenaron a él, indicó Cárdenas, sin proporcionar mayores detalles sobre si se trataba de arreglos políticos o de otra índole.

Y agregó: “él andaba aquí con nosotros, entonces tuvimos varios desayunos en su casa, platicamos y la verdad que el día que me nombran coordinador, yo no sabía que me iban a designar. Pero Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez me invitaron. En ese momento fue cuando le marco yo a él y le dije: te espero, estoy en México y regresando te veo allá en Victoria. Entonces llego (a Victoria) y ya no lo volví a ver», explicó.

Juanjo Salazar era considerado uno de los pocos cuadros jóvenes de MC en la capital con trabajo territorial visible. Durante meses se le vio pintando bardas, entregando tinacos, recorriendo colonias y realizando activismo con los colores naranja en ciudad Victoria, donde aún permanecen bardas con su nombre.

De manera repentina dejó de aparecer en actividades del partido y dejó de responder a entrevistas, lo que generó el rumor en el círculo político local sobre su incorporación al Partido Acción Nacional (PAN), lo que finalmente se confirmó hace días.

Aunque Juanjo Salazar grabó un video para explicar su salida del partido naranja, no ha fijado una postura pública sobre los «arreglos» a los que hace referencia el delegado nacional Gustavo Cárdenas.

Movimiento Ciudadano en Tamaulipas ha sido criticado recientemente por los dirigentes del PRI y del PAN por la falta de posicionamientos contra el gobierno estatal, y señalan que el partido naranja representa una oposición simulada.