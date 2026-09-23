Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A título personal, Rafael Gallegos, miembro del Colegio de Psicólogos de Victoria, expresó que difiere en algunos puntos de lo planteado por el titular de la SET Miguel Ángel Valdez García, respecto a la atención emocional en las escuelas.

Gallegos señaló que no opina sobre el número de plazas ni la factibilidad administrativa, pero sí cuestionó la idea de que un psicólogo no se daría abasto en una escuela.

“Difiero, ya que su trabajo no sería necesariamente clínico en lo individual. Un psicólogo es capaz de elaborar proyectos comunitarios”, aclaró.

El especialista coincidió en que la escuela debe ser un espacio seguro para los alumnos, aunque matizó que la relación entre seguridad escolar y prevención de adicciones no es tan sencilla.

“El problema de las drogas tiene sus raíces en muchísimas áreas. Trabajar una de ellas tendrá impacto, pero no necesariamente uno potente”, explicó.

Planteó que un niño o adolescente que se siente seguro en la escuela pero regresa a un ambiente de violencia intrafamiliar y carencias sigue teniendo una elevada probabilidad de consumir drogas, por lo que insistió en la necesidad de una estrategia integral que combine escuela, familia y comunidad.

En ese sentido, subrayó que la figura del psicólogo puede aportar estrategias de promoción de la salud mental y proyectos de alcance grupal, con impacto en toda la comunidad educativa.

La víspera, el titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, declaró que contratar un psicólogo para las más de 6 mil escuelas del estado no sería factible, además de que un especialista no se daría abasto.

Su postura se dio al hablar del programa ABC de las Emociones, que busca atender a estudiantes con problemas socioemocionales mediante capacitación a los maestros, contexto en el que se enmarca la diferencia de opinión.