Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En forma inusual, el partido Movimiento Ciudadano (MC) de Tamaulipas reapareció con un comunicado en el que respondió a los señalamientos del PAN sobre su papel como oposición.

El coordinador estatal de MC, Roberto Lee, aseguró que el partido no se aliará con quienes “le fallaron a los tamaulipecos” y que construirá una alternativa propia.

Sin embargo, el mensaje omitió mencionar al presidente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, quien desde semanas atrás había lanzado críticas similares, cuestionando si MC es realmente oposición o un distractor que divide al bloque opositor.

“Nos preguntan si somos oposición. Nosotros preguntamos: ¿qué tan auténtica puede ser una oposición que pretende regresar al pasado?”, dijo Lee, en un discurso que busca marcar distancia de las alianzas partidistas.

El comunicado plantea que MC mantendrá una ruta independiente enfocada en temas como seguridad, empleo, desarrollo económico e infraestructura.

“Nuestra responsabilidad no es repartirnos posiciones entre partidos. Es construir una alternativa que le responda a los tamaulipecos”, añadió.

La crítica de fondo es que MC aparece solo cuando se siente aludido, sin agenda pública constante ni posicionamientos regulares. En contraste, PAN y PRI han mantenido presencia mediática continua en torno al proceso electoral de 2027.

Con este comunicado, MC intenta recuperar visibilidad, pero deja dudas sobre su consistencia como oposición y sobre si su estrategia es realmente independiente o simplemente reactiva.