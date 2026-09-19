Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Un Órgano Jurisdiccional, sustentado en datos de prueba presentados por la representación social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, permitió vincular a proceso a María del Carmen “N” por su probable responsabilidad en el delito de robo simple.

Durante la audiencia inicial, la Jueza de Control calificó como legal la detención de la imputada por los hechos registrados el 15 de septiembre del año en curso, en la zona centro de esta ciudad.

Asimismo, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.