Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), realizó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Renacimiento, como parte de las investigaciones por el delito de extorsión.

La investigación se originó a partir de información difundida en redes sociales, en la que se señalaban posibles condiciones de abastecimiento y comercialización de un producto de la canasta básica, así como la presunta obligación de adquirirlo a través de un proveedor determinado.

Como resultado de las indagatorias con apoyo del Grupo Especial de la Policía Investigadora, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús Daniel “N”, por su probable participación en hechos relacionados con el presunto condicionamiento del abastecimiento y comercialización de un producto de la canasta básica, así como con las denuncias presentadas por comerciantes.

Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de procurar justicia y llevar ante la autoridad judicial a quienes sean señalados como probables responsables de hechos que atenten contra la seguridad, el patrimonio y la integridad de las personas.