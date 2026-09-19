Por Agencias

San José Iturbide, Guanajuato.- La empresa Gas Natural del Noroeste, donde fueron asegurados 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito tiene permisos para almacenar 100 millones de litros.

La administración 2012-2015, que encabezó el alcalde panista Filiberto López Plaza, fue la que autorizó la instalación de la empresa SIM en la comunidad de La Fragua.

“Sin embargo, en el gobierno 2015-2018, específicamente en 2017, se recibió una multa municipal por iniciar obras sin permiso y primera autorización de factibilidad”, recordó el actual gobierno morenista (2024-2027) de San José Iturbide.

Recordó que el Ayuntamiento, encabezado por el alcalde del PVEM César Rodríguez Zarazúa, autorizó el cambio de dueño a favor de la empresa Gas Natural del Noroeste, relató. También avaló la ampliación de uso de suelo para la Terminal de Almacenamiento y Suministro de Petrolíferos.

“Se documentó una multa de 150 mil 980 pesos impuesta a la compañía por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con el permiso de uso de suelo correspondiente”, recordó.

Agregó que en esa etapa se dictaminó la factibilidad para cuatro tanques con capacidad conjunta de poco más de 38 millones de litros de combustible.

“Los integrantes del Ayuntamiento aceptaron en mayo de 2017 la donación de un millón de pesos por parte de la compañía Gas Natural del Noreste -sancionada por la edificación de contenedores sin permisos-, recursos que fueron etiquetados por el pleno municipal para la adquisición de un camión recolector y compactador de basura para la Dirección de Servicios Municipales”, se indicó.

En diciembre de 2017, el secretario de Energía del gobierno de Enrique Peña Nieto, Pedro Joaquín Coldwell; el gobernador panista, Miguel Márquez Márquez; y el alcalde ecologista, César Rodríguez Zarazúa, inauguraron el centro de almacenamiento de combustibles, contextualizó.

La planta fue edificada en la comunidad de La Fragua, en el kilómetro 56 de la carretera federal 57. Las instalaciones eran operadas por Gas Natural del Noreste en alianza con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan, con permisos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Semarnat, precisó el gobierno local.

En febrero de 2018, el Ayuntamiento autorizó a la empresa aumentar a 100 millones de litros su capacidad de almacenamiento.

“El Cabildo aprobó una nueva solicitud para incrementar la capacidad de almacenamiento de 240 mil a 615 mil barriles de combustible mediante la construcción de cinco tanques adicionales de 75 mil barriles cada uno, alcanzando un volumen total autorizado de 97.7 millones de litros de petrolíferos”, detalló.

RIESGO PARA LA POBLACIÓN, EL AUMENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Por el aumento de la capacidad de almacenamiento, en junio de 2018, la Dirección de Protección Civil y la empresa gestionaron talleres de emergencias por combustibles y gas LP. Los talleres fueron para los bomberos de San José de Iturbide y San Luis de la Paz, así como para la Cruz Roja.

“En octubre de 2019, el entonces gobernador panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo anunció la llegada de los primeros ferro-tanques con combustible importado de la petrolera Shell a la terminal de almacenamiento del municipio”, mencionó.

El gobierno morenista de San José Iturbide narró que, en febrero de 2019, habitantes de La Fragua crearon el Movimiento de Comunidades Unidas para protestar contra el aumento de tanques.

Los pobladores denunciaron daños a su vida cotidiana, riesgos para las escuelas, propagación de olores de hidrocarburo y restricciones a sus festividades tradicionales.

El alcalde morenista, Edgar Montes de la Vega, afirmó que su administración colaborará con las autoridades federales y estatales “en las diligencias que correspondan, buscando evitar actos de corrupción que puedan afectar las comunidades iturbidenses”.

En un comunicado, Montes de la Vega difundió que ha estado al pendiente de los reclamos de la población por la instalación de la planta de almacenamiento y distribución de hidrocarburo.

«Lo que me mencionaron, que también me llamó mucho la atención, es que nunca ha habido un protocolo de atención en el caso de algún tipo de emergencia. Llegó la empresa y no solamente irrumpe con una nueva forma de aculturización, sino que también los pone en una situación de emergencia», sostuvo el munícipe.

Los complejos de almacenamiento de hidrocarburos tienen un riesgo inherente, pero Gas Natural del Noreste no cuenta con capacitaciones en caso de un accidente o contingencia, afectando las dinámicas y tradiciones de la comunidad, acusó. En el cable informativo, Edgar Montes exhortó a que se investigue si hubo actos de corrupción en la emisión de permisos para la operación del centro de almacenamiento y distribución de combustible.

En la comunidad de La Fragua, del municipio de San José Iturbide, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Paz aseguraron 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito.

La FGR informó que la investigación inició el tres de julio del 2026, cuando arrestaron al chofer de una pipa que surtía 33 mil litros de combustible a una gasolinera en San Luis de la Paz. No se acreditó la trazabilidad del hidrocarburo, enfatizó. La investigación llevó al Ministerio Público a un inmueble de despacho de gas L.P., en el municipio de Dolores Hidalgo, que terminó en el cateo de la planta en San José Iturbide, donde se aseguraron los 59 millones de litros de hidrocarburo.

“El total de hidrocarburo está distribuido en 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular, siete millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel”, precisó. (Carlos García/La Jornada/Redacción).