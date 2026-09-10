Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente estatal de PAZ, Ricardo Quintanilla Leal, informó que el partido no permitirá que sus siglas sean utilizadas como refugio por aspirantes que busquen blindarse de responsabilidades legales rumbo al proceso electoral de 2027.

“Queremos ciudadanos que vengan a servir, no candidatos que necesiten padrinos políticos ni abogados para enfrentar cuentas pendientes”, expresó al remarcar que pertenecer a PAZ no significará estar por encima de la ley.

Quintanilla Leal subrayó que la nueva fuerza política se construye sobre principios de legalidad, transparencia y servicio ciudadano, y la postulación de sus perfiles estará condicionada al respeto a la norma antes, durante y después de ocupar un cargo público.

El dirigente cuestionó las viejas prácticas de quienes primero buscan una candidatura y después un abogado, y aseguró que PAZ no será plataforma para ese tipo de intereses. “La política debe ser un espacio de reconciliación nacional, no de protección personal”.

En este sentido, adelantó que los aspirantes del partido deberán demostrar compromiso genuino con la agenda ciudadana y con la construcción de un proyecto que cierre el paso a la comercialización de puestos de elección popular.

Quintanilla insistió en que PAZ se perfila como una opción distinta, que apuesta por perfiles honorables y comprometidos, alejados de padrinos políticos y de las viejas fórmulas de negociación.

Con este posicionamiento, el partido busca consolidar su identidad como una fuerza emergente que privilegia la confianza ciudadana sobre los intereses particulares, indicó.